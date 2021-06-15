БАКУ / Trend / - ЕС и США поддерживают меры по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на Twitter президента Совета Европы Шарля Мишеля.

По его словам, США и ЕС принимают меры для установления мира, и этот вопрос является одним из тех, в которых США и ЕС едины.

«Мы работаем вместе, чтобы разрешить региональные конфликты. Вместе мы смогли решить проблемы глобальной и региональной безопасности», – написал он.