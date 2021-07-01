В Азербайджане сформирован состав правления Совета по медиации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось заседание общего собрания Совета по медиации, на котором был избран состав правления.

Как сообщили в четверг Trend в Совете, на заседании были рассмотрены организационные вопросы, проведены выборы в руководящий орган и сформирован состав правления. Доктор философских наук, доцент, советник председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Надир Адилов был избран председателем правления, а член Коллегии адвокатов и Азербайджанского общества оценщиков Юсиф Аллахвердиев и начальник юридического, кадрового и правоприменительного отдела Агентства продовольственной безопасности Али Набиев были избраны членами правления.

Отметим, что в рамках прогрессивных судебно-правовых реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, принимаются последовательные меры по развитию института медиации, который является важным инструментом внесудебного разрешения споров и снижения загруженности судов. В соответствии с Законом о медиации был создан Совет по медиации. В рамках реализации Указа Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года проводится информационно-разъяснительная работа по применению процедуры медиации. В то же время, Академия юстиции Минюста Азербайджана была принята в состав Совета в качестве учебного заведения по медиации. Кроме того, реализован совместный с Евросоюзом проект по обучению медиаторов, в Академии с привлечением международных экспертов был организован тренинг по альтернативному разрешению споров. Около 300 кандидатов успешно прошли тренинги и получили соответствующие сертификаты.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)