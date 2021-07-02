Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам армянского вооруженного формирования (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня был продолжен судебный процесс по уголовному делу Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, в целом 14 человек, обвиняемых в совершении провокационно-террористических и других действий на территории Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева в качестве свидетелей были допрошены два человека.

Затем на заседании состоялось исследование документов, которые позже были оглашены.

Судебное следствие на этом было завершено.

Далее выступил прокурор и попросил оставить в силе обвинение по статье 318 (Незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана и вынести обвинительный приговор в виде лишения свободы Авакяну Грачу Арзумановичу и Серобяну Гегаму Самвеловичу сроком на пять лет, а остальным – сроком на два года.

В своем выступлении прокурор попросил исключить обвинения по остальным статьям.

После этого, суд удалился на совещание.

После совещания судья огласил приговор, согласно которому Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович были лишены свободы сроком на четыре года, остальные – сроком на шесть месяцев.

На этом судебный процесс завершился.

Отметим, что ранее в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянского вооруженного формирования, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Следствие по уголовному делу в отношении членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, всего 14 человек, обвиняемых по ст. 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)