Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай (ФОТО)

Азербайджан 7 июля 2021 15:38 (UTC+04:00)
Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund - WWF) расследует обстоятельства экологической катастрофы на реке Охчучай, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Фонд ответил на обращение Координационного совета азербайджанцев Швейцарии в связи с загрязнением Арменией и немецкими компании трансграничной реки Охчучай.

В ответном письме за подписью представителя WWF Кимберли Дэниелс выражается благодарность за предоставление информации по этому вопросу.

"Миссия WWF заключается в защите природы и снижении самых серьезных угроз разнообразию жизни на Земле. Наше видение - это будущее, в котором люди будут жить в гармонии с природой", - говорится в послании.

В нем отмечается, что информацию о работе в данном направлении можно найти на сайте фонда - www.worldwildlife.org.

"Мы работаем над этой проблемой, регулярно проверяйте наш сайт на наличие обновлений. Благодарим за вашу приверженность защите мира! Вместе мы можем изменить мир к лучшему", - говорится в письме.

Отметим, что на страницу Всемирного фонда дикой природы в Twitter подписано свыше одного миллиона пользователей.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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