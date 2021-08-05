Третья группа пожарно-спасательных подразделений МЧС Азербайджана отправилась в Турцию

БАКУ /Trend/ - Третья группа пожарно-спасательных подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана отправилась в Турцию.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС, в братскую страну направлено 40 единиц пожарной техники и 150 пожарных.

Кроме того, сегодня утром в Турцию вылетел самолет-амфибия BE-200ЧС, входящий в состав этой группы.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)