В передовых частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проходят тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Тактико-специальные учения проходят в частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, дислоцированных на передовой. Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки практической стрельбы.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, меняющаяся оперативная обстановка во время современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитно-артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по уничтожению в короткие сроки воздушных целей из артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях.

В ходе учений также проводятся практические стрельбы по наземным целям.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)