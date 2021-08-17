Азербайджанские военные-участники конкурса "Танковый биатлон" проверили техническое состояние боевых машин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команды, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в рамках Армейских международных игр-2021, приняли боевые машины, переданные в их распоряжение согласно результатам жеребьевки, провели смотр и техническое обслуживание.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, экипажи и группа технической поддержки проверили техническое состояние боевых машин, их двигателей, систем управления и связи.

Отметим, что 24 августа азербайджанские танкисты будут состязаться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.

Конкурс продлится до четвертого сентября.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)