Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу «Танковый биатлон», который состоится в рамках Международных армейских игр – 2021.
Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, наш экипаж выполнил контрольные стрельбы из штатного вооружения танков, участвующих в состязаниях.
Первый заезд азербайджанских танкистов, выступающих в первом дивизионе наряду с экипажами из Беларуси, Сербии и Казахстана, состоится 24 августа.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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