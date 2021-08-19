Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу «Танковый биатлон», который состоится в рамках Международных армейских игр – 2021.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, наш экипаж выполнил контрольные стрельбы из штатного вооружения танков, участвующих в состязаниях.

Первый заезд азербайджанских танкистов, выступающих в первом дивизионе наряду с экипажами из Беларуси, Сербии и Казахстана, состоится 24 августа.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)