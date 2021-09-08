Есть предложения по строительству новых водохранилищ на освобожденных землях Азербайджана - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Есть предложения по строительству новых водохранилищ на реках Баргушад и Хакари на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, по освобожденным территориям протекают 13 рек. Кроме того, на этих землях насчитывается девять водохранилищ.

Министр отметил, что разрабатываются и реализуются проекты по эксплуатации, ремонту и реконструкции некоторых из этих водохранилищ.

"Ведутся ремонтные работы на водохранилищах "Конделенчай-1", "Конделенчай-2", "Ашагы Конделенчай" и "Суговушан". Все эти меры сыграют важную роль в удовлетворении потребностей в воде для орошения на этих территориях и обеспечении питьевой водой населения городов, которые будут построены во время возвращения граждан в освобожденные районы", - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)