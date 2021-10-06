ЧБТР и SOCAR ведут переговоры о возможном сотрудничестве по новым проектам

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR ведут переговоры о возможном сотрудничестве по новым проектам.

Об этом сказал Trend директор по энергетике и инфраструктуре ЧБТР Роман Маткивский.

«Мы находимся на ранней стадии обсуждения того, как ЧБТР может поддержать новые проекты SOCAR. Пока решение не принято. Мы также готовы рассмотреть возможность поддержки проектов в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане и увеличения доли возобновляемых источников энергии в нашем энергетическом портфеле для страны», - сказал он.

Маткивский отметил, что на сегодня банк выделил компании ЛУКОЙЛ 60-65 миллионов евро для проекта разработки месторождения «Шах Дениз» в Азербайджане, 50 миллионов долларов - SOCAR Trading, 20 миллионов евро - SOCAR AQS и 40 миллионов долларов - SOCAR Turkey: «Средства, выделенные SOCAR AQS и SOCAR Turkey, полностью возвращены».

(Автор: Ляман Зейналова)