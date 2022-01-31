В РИКЦ назвали число бесплатных мест для азербайджанских студентов

БАКУ /Trend/ - Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) предоставит 250 бесплатных мест для азербайджанских абитуриентов, которые хотят учиться в России.

Об этом сказал руководитель РИКЦ в Баку Ирек Зиннуров в ходе мероприятия "Русскоязычная среда", передает в понедельник Trend.

По его словам, всего за последний год азербайджанскими абитуриентами было подано свыше 800 заявок и они продолжают поступать.

"С каждым годом, мы стараемся увеличивать число этих квот в связи с тем, что растет интерес азербайджанских школьников к обучению в России", - отметил он.

Зиннуров отметил, что российская сторона приветствует интерес азербайджанских школьников учиться в России, а также развитию русского языка в Азербайджане.

«Я благодарен Азербайджану за то количество школ, который есть здесь и тот русский сектор, который сформировался. Азербайджан и Россия всегда помогали друг другу и развитие языка должно сохраниться. По некоторым данным, в России тоже выросло звучание азербайджанского языка», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev