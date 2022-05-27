Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» от имени многотысячной общины выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, поздравляет Вас с Днем Независимости Азербайджана.

Традиции государственного управления, заложенные первой демократией на Востоке - Азербайджанской Демократической Республикой, впоследствии были восстановлены общенациональным лидером азербайджанского народа - великим Гейдаром Алиевичем Алиевым и продолжены Вами.

Нынешняя Азербайджанская Республика стала полноправной преемницей и политической последовательницей Азербайджанской Демократической Республики. В Азербайджане и сейчас проживают на равных правах представители самых разных национальностей и религиозных конфессий и это выгодно отличает нашу Родину от многих других стран.

С самого начала Вашего пребывания на посту Президента Азербайджан стал преображаться. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Азербайджан завоевал авторитет и экономическую привлекательность в регионе и далеко за его пределами.

Мы, выходцы из Азербайджана, ныне живущие в Израиле, всегда гордились своей Родиной, но теперь, когда под Вашим руководством Азербайджан изгнал оккупантов и победил в Отечественной войне, мы отчетливо понимаем, что это в первую очередь Ваша заслуга, и благодарим Вас за все!

Дорогой Ильхам Гейдарович, поздравляем Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с Днем Независимости.

Желаем всему азербайджанскому народу мира, процветания и счастья".