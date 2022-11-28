Арестован министр финансов Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Нахчывана Рафаэль Рза оглу Алиев арестован Службой государственной безопасности, передает в понедельник Trend.

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Рза оглу Алиева в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности.

По решению судьи Ульвии Шукюровой от 26.11.2022 Рафаэль Алиев был заключен под стражу сроком на 4 месяца.

Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 миллионов манатов государственных средств различными способами.

Следует отметить, что, согласно ранее опубликованной информации, Служба государственной безопасности провела операции в Государственном таможенном комитете Нахчыванской АР, в результате чего различные сотрудники комитета были привлечены к ответственности и арестованы.

Подробности задержания министра финансов Нахчывана и расследуемого уголовного дела уточняются.