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Новое соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном позволит расширить сотрудничество - Петер Михалко

Азербайджан Материалы 9 декабря 2022 16:14 (UTC +04:00)
Новое соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном позволит расширить сотрудничество - Петер Михалко

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Готовящееся соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном позволит расширить сотрудничество в различных сферах.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе круглого стола в Университете АDА, посвященного 20-летию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

"В настоящее время ЕС и Азербайджан обсуждают новое соглашение о партнерстве, которое позволит расширить сотрудничество в различных сферах, включая экономическую диверсификацию, инвестиции и торговлю", - сказал он.

Михалко также напомнил, что в этом году ЕС и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

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