Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялись учебно-методические сборы с группой личного состава Военной дорожной полиции, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На учебно-методических сборах были проведены просветительские беседы на тему соблюдения водителями правил дорожного движения, требований приказов по обеспечению безопасности движения, а также проверки технического состояния автотранспортных средств воинских частей гарнизона, их использования по назначению и правильного составления дорожной документации.

До сведения военнослужащих были доведены требования и указания руководства Министерства обороны, даны рекомендации по правильной и качественной организации службы.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями по организации совместной деятельности с соответствующими государственными структурами.