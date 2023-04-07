При поддержке Azercell Азербайджанская команда представлена на соревнованиях по робототехнике в США

Впервые в истории страны наши школьники принимают участие в конкурсе мирового масштаба, проводимом NASA!

В этом году Азербайджан впервые принимает участие во всемирно известном конкурсе «FIRST Robotics Competition» (FRC). В конкурсе, проходящем в США под эгидой NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США), Азербайджан представлен командой MeckHack #903022 состоящей из молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Наша команда, которая подключилась к соревнованиям при поддержке Azercell и подготовке центра «Train Brain», разработала для этого международного мероприятия специального робота. Робот, представленный на суд конкурсного жюри в Нью-Йорке, вступит в соперничество с роботами 48 других команд из разных стран мира. Итоги конкурса будут объявлены по окончании финального этапа, который назначен на 9 апреля.

Следует отметить, что «FIRST Robotics Competition» — это международные соревнования по робототехнике, проводимые среди учащихся средних школ. От соревнующихся команд требуется создание командного бренда и программирования промышленных роботов в рамках строгих правил, ограниченных ресурсов и установленного времени. Ежегодно десятки команд из различных стран мира, в состав которых входят старшеклассники и их наставники, работают над созданием роботов в конкурентных условиях и обязаны их сдать организаторам соревнований в установленные сроки.

«Azercell Teleсom» желает успехов нашей команде юных робототехников в конкурсе «FIRST Robotics Competition», который способствует развитию в школьниках столь важных для будущих ученых и инженеров навыков, как критическое мышление и нестандартный подход к решению задач, а также опыта командной работы!