Четыре азербайджанских борца стали бронзовыми призерами ЧЕ

БАКУ /Trend/ - Четыре азербайджанских борца завоевали бронзовые медали на чемпионате мира U-17 в албанской столице Тиране.

Как передает Trend, члены сборной Эльнар Зиядов в весовой категории 48 кг и Айхан Джавадов (55 кг) первыми вышли на ковер. В борьбе за бронзовые медали спортсмены одолели Виктора Постику из Молдовы (7:2) и Юрия Карапетяна из Армении (5:2) соответственно.

Выступавший в весовой категории до 80 кг Эльмин Алиев победил грузина Георгия Махарадзе со счетом 6:2 и завоевал бронзовую медаль турнира.

Последнюю бронзу в актив сборной добавил Махир Гурбанлы. Встреча с финном Томасом Руси завершилась вничью - 1:1, однако на основании принципа "последнее очко", победу одержал М.Гурбанлы.