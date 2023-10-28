IRU исследует возможности максимального использования потенциала Среднего коридора - генсек

БАКУ /Trend/ - Средний коридор, проходящий через Азербайджан, является самым коротким маршрутом между Китаем и Европой.

Об этом, как передает в субботу Trend, сказал журналистам генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

По его словам, IRU в настоящее время исследует, как максимально использовать Средний коридор, учитывая рост трафика между Китаем и Европой.

"Рассматривая различные маршруты в Европу из Китая, мы видим, что у нас есть три варианта: Северный коридор, Средний коридор и Южный коридор. Средний коридор, проходящий через Азербайджан, является самым коротким, но при этом самым сложным маршрутом, поскольку требует использования мультимодального транспорта, а также проходит через два моря и множество стран", — подчеркнул Умберто де Претто.

Он выразил уверенность в том, что удастся добиться более эффективного использования Среднего коридора, что принесет пользу Азербайджану.

По его словам, для развития Среднего коридора необходимо использовать уже существующие инструменты. IRU, который в настоящее время исследует, как максимально использовать возможности данного маршрута, предоставляет таможенным службам по всему миру гарантии на сумму 50 миллиардов евро ежегодно.

"Мы только что обсудили с руководством таможни Азербайджана, как улучшить использование системы TIR, чтобы обеспечить максимальное использование преимуществ Среднего коридора с гарантией и электронным обменом информацией между всеми участниками", - сказал Умберто де Претто.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши. Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.