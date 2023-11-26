Азербайджан принял участие в международной благотворительной ярмарке в Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принял участие в международной благотворительной ярмарке в столице Марокко Рабате. С 1989 года ярмарка проводится ежегодно под патронажем Короля Марокко Мухаммеда VI.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Марокко, на ярмарке, проведенной в Национальной библиотеке Марокко, свою продукцию представили дипломатические представительства около 40 государств. Посольство Азербайджана в этой стране также приняло активное участие в ярмарке.

Посетившая ярмарку принцесса Лалла Марьям ознакомилась со стендами разных стран. Принцесса, посетившая азербайджанский стенд, была подробно проинформирована об образцах культурного наследия нашей страны, было подчеркнуто, что ковер, келагаи и долма входят в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В то же время была выражена надежда на то, что азербайджанский стенд будет способствовать росту интереса марокканцев к нашей стране и увеличению числа туристов, посещающих Азербайджан из этой страны.

Стенд, на котором были представлены образцы богатой культуры и национальной кухни нашей страны при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), был также с интересом встречен многочисленными посетителями ярмарки.

Отметим, что средства, полученные от продажи продукции в рамках благотворительной ярмарки, будут перечислены на счет специального Фонда, созданного государством Марокко для жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в этой стране 8 сентября.