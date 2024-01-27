Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на старте Гран-при в Португалии

БАКУ /Trend/ - В португальском Одивелаше стартовали соревнования Гран-при по дзюдо.

Как передает Trend, в первый день турнира азербайджанские спортсмены завоевали три медали.

Туран Байрамов (60 кг) проиграл в полуфинале, но победа в утешительном поединке принесла ему бронзу Гран-при. В весовой категории до 66 кг на пьедестал почета поднялись два представителя Азербайджана. Яшар Наджафов завоевал серебряную медаль, а Кямран Сулейманов - бронзовую.

Отметим, что турнир завершится 28 января. В составе сборной Азербайджана на Гран-при отправилась 16 дзюдоистов.