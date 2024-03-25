Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала рекордное количество золотых медалей на международном турнире

БАКУ /Trend/ - Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо вошла в историю, завоевав рекордное количество золотых медалей на международном турнире Masters в немецком Бремене.

Как сообщили Trend в Федерации дзюдо Азербайджана, наши спортсмены завоевали 4 золотые и три бронзовые медали и заняли первое место в медальном зачете, опередив Японию, Узбекистан и Германию. Мухаммед Мусаев (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Аслан Коцоев (90 кг) и Кянан Насибов (100 кг) одолели всех своих соперников и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Третье место заняли Бабарагим Мирзоев (60 кг), Ислам Рагимов (66 кг) и Тунджай Шамиль (90 кг).

Напомним, что азербайджанские дзюдоисты в прошлом году завоевали в Бремене две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали и также заняли первое место в общем медальном зачете.

Ранее победителями турнира Masters становились олимпийские чемпионы Тедди Ринер, Таканори Нагасе, Машу Бейкер и Аарон Вольф.