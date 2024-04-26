БАКУ/Trend/ - Mastercard в 2024 году создаст консультационную группу в Азербайджане

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard Мехмет Гюлез в ходе пресс-конференции.

"Благодаря огромному росту объема наших консультационных услуг в Азербайджане, особенно в 2022 и 2023 годах, Азербайджан стал самой быстрорастущей страной в мире и первой в мире по объему дохода от консультационных услуг, потребляемого на одно домашнее хозяйство. В результате всего этого, как консультационная служба Mastercard, мы решили в 2024 году создать консультационную группу в Азербайджане и укрепить наши инвестиции", - сказал он.

По его словам, целью Mastercard будет каждый год способствовать развитию и росту консультационного сектора в Азербайджане, создавать новые рабочие места и наилучшим образом приносить в Азербайджан глобальные знания и опыт.

"Хотя эта команда, которую мы создадим, изначально будет обслуживать наших клиентов в Азербайджане, в ближайшие годы она будет также обслуживать из Баку все окружающие страны", - добавил он.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.

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