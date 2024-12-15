В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка». Юные спортсменки, рожденные в 2009–2018 годах, радуют зрителей яркими выступлениями, которые погружают в атмосферу зимней магии, сообщает Trend.

Изысканные гимнастические элементы и чарующие номера, дополненные зимней тематикой, создают незабываемую атмосферу. Турнир становится окном в удивительный мир гимнастики, сочетая грацию, силу и творчество.

Международное событие объединяет гимнастические федерации, клубы и сообщества из разных стран, представляя широкий спектр стилей и техник. Для юных гимнасток это уникальная возможность продемонстрировать свои таланты на международной арене и заявить о своем потенциале.

Напомним, что со следующего года начнут действовать новые правила проведения турнира.