В Азербайджане повысились акцизы на алкоголь и табак

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 22 января повысились акцизные ставки на импорт табака и алкоголя. Согласно решению Кабинета министров страны, акциз на импорт солодового пива составляет 1,7 маната за один литр, сусла виноградного, виноградных натуральных вин, включая крепленые, – 3,5 маната за один литр, шампанских вин – пять манатов за литр, на импорт виски, водки, ликера, рома – десять манатов за один литр.

До этого ставка акциза на импортируемое солодовое пиво составляла один манат за один литр; вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное - два маната за один литр; шампанские вина - 2,5 маната за один литр; виски, водку, ликер, ром, другие спиртные напитки - шесть манатов за один литр.

Ставки акциза на импорт табачной продукции теперь выглядят следующим образом: сигар - 20 манатов за одну тысячу штук, сигарет – 12 манатов за одну тысячу штук. До изменений акцизы на них составляли 10 и четыре маната соответственно.

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