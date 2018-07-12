Азербайджанское судно ведет буксирно-снабженческие работы в казахстанском секторе Каспия (ФОТО)

12 июля 2018 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Судно Каспийской морской нефтяной флотилии «Иргиз» ведет буксирно-снабженческие работы в казахстанском секторе Каспийского моря.

Об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что работы осуществляются в рамках проекта «Жамбул» по заказу компании “Seven Mile Shipping Limited”.

"Активное участие пароходства в крупных проектах, наряду с притоком иностранной валюты в страну, положительно оценивается также в плане развития сотрудничества и приобретения международного опыта", - говорится в сообщении ЗАО

Отметим, что Каспийская морская нефтяная флотилия ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» предоставляет услуги по комплексному обеспечению процессов нефтедобычи в Каспийском море, в том числе по строительству морских оснований, эстакад, прокладке нефтегазовых трубопроводов, геологоразведочные услуги и т.д. Флотилия располагает специализированными судами различного типа, что способствует включению пароходства в ряд уникальных компаний мира по разнообразию предоставляемых услуг.

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