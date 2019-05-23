Глава банка : AccessBank нацелен на высокую прибыль

23 мая 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В AccessBank-e состоялась встреча между руководством банка и делегацией, руководимой вице-президентом Азиатского Банка Развития (АБР) по финансам и управлению рисками Ингрид ван Веес, сообщает Trend со ссылкой на банк.

На встрече были обсуждены стратегия развития AccessBank и ситуация в банковском секторе.

Председатель правления AccessBank Анар Гасанов заявил, что вхождение такого международного финансового института, как АБР, в состав акционеров банка является очень важным фактором: "Сотрудничество между АБР и AccessBank имеют большую историю и мы очень ценим наше партнерство. На фоне последних процессов АБР еще раз доказал, что является надежным партнером AccessBank. Уверен, что превращение АБР в акционера AccessBank даст серьезный толчок развитию банка".

Председатель правления напомнил, что до процесса капитализации во время переговоров с инвесторами банк разработал стратегический план на ближайшие пять лет: "Согласно плану, мы намерены активно наращивать кредитный портфель, а также вернуться на уровень высокой прибыльности. Среди основных миссий банка - продолжать оставаться партнером микро, малого и среднего предпринимательства, принимать активное участие в развитии финансовых услуг для населения".

В свою очередь Ингрид ван Веес отметила, что АБР верит в положительную динамику развития экономики страны, а также в бизнес-план AccessBank: "Процесс капитализации, который успешно завершился в марте, обеспечит банк достаточными ресурсами для того, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов в финансовой поддержке".

Напомним, что в настоящее время АБР владеет 19,90% акций AccessBank-а.

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