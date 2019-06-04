Туроператоры Азербайджана и Индии рассматривают перспективы двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское бюро по туризму обсудило возможности сотрудничества с индийскими компаниями, специализирующимися в области туризма.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, с целью расширения туристических потоков в Азербайджан, состоялась ознакомительная встреча между представителями местных туроператоров и индийских туристических фирм. На встрече гост получили информацию о туристическом потенциале Азербайджана. Также для гостей из Мумбая были организованы ознакомительные туры в Баку, Габалу и Шамахы.

Визит продлится до шестого июня и завершится знакомством с гостиницами Баку и Государственным историко-архитектурным заповедником Храмом "Атешгях".

Отметим, что с конца 2018 года в индийском городе Мумбаи функционирует официальное туристическое агентство нашей страны.

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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