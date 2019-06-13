Министр: Налоговые реформы в Азербайджане дают положительные результаты

13 июня 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты реформ, проводимых в Азербайджане в налоговой сфере, эффективны.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр по налогам Микаил Джаббаров на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Министр отметил, что значительно возросло добровольное соблюдение налоговых предписаний.

До 2020 года не планируется вносить никаких значительных изменений в законодательство, однако ожидаются некоторые технические изменения.

"Неформальная деятельность, нелегальное предпринимательство, теневая экономика являются основными проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и мы продолжим меры для их устранения", - сказал Джаббаров.

Он также отметил, что с начала года число трудовых контрактов, заключенных в ненефтяном секторе достигло 66 тысяч. По словам министра, это результат введенных льгот для занятых в этих сферах.

В рамках реформ с января 2019 года сроком на семь лет предоставляется стопроцентная льгота по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтяном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до восьми тысяч манатов.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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