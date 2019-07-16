Для проекта "Новый город" (бывший Khazar Islands) подготовят ТЭО

16 июля 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - «Азербайджанская промышленная корпорация», принадлежащая государству, планирует пригласить местных и зарубежных специалистов для технико-экономического изучения возможностей развития комплекса «Новый город», сообщает Trend со ссылкой на корпорацию.

По итогам экспертных заключений будет принято решение о возможном дальнейшем развитии проекта и поиске потенциальных инвесторов.

Как сообщили в корпорации, недостроенный комплекс общей территорией почти 500 тысяч гектаров расположен на северо-востоке Сабаильского района Баку.

Комплекс «Новый город», состоящей на балансе корпорации, ранее принадлежал концерну «Авеста» и носил название Khazar Islands и представлял собой острова в море с элитным жильем, развлекательными комплексами и прочей инфраструктурой.

По утверждению владельца "Авесты" Гаджи Ибрагима Нехремли, в проект было инвестировано два миллиарда долларов в манатах в пересчете по тогдашнему курсу ( один доллар - 0,7 маната). К 2016 году планировалось частично, а 2025 году полностью сдать проект в эксплуатацию.

Однако в 2015 году строительство комплекса было приостановлено из-за отсутствия средств.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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