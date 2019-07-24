Не оставайся без интернета во время дачного сезона с Nar Wi-Fi

24 июля 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Желающие провести жаркие летние дни за городом могут получить доступ к высокоскоростному интернету благодаря Nar Wi-Fi, сообщает Trend со ссылкой на провайдера. Теперь переехавшим для отдыха на дачу, либо в новую квартиру, офис или просто не имеющим традиционного доступа к интернету, достаточно взять с собой роутер Nar Wi-Fi. За короткое время жилая площадь абонента будет обеспечена соединением 4G. Благодаря этому аппарату появляется возможность за привлекательную стоимость подключить более 30-ти гаджетов к высокоскоростной сети интернета (LTE / 4G).

Возможность по выгодным ценам подключиться к высокоскоростному интернету вне зависимости от местаположения и его мобильность, резко увеличила количество пользователей “Nar Wi-Fi”. Так за последние три месяца число пользователей

“Nar Wi-Fi” увеличилось на 180%. Если вы также хотите воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета в любом месте, вам достаточно приобрести устройство “Nar Wi-Fi”. С дополнительной информацией о точках продажи роутеров можно ознакомиться на сайте nar.az.

Заметим что, каждый абонент может без труда собственноручно установить данное устройство. Для автоматического подключения достаточно ввести SIM карту с соответсвующим тарифом в роутер и подключить его к источнику питания. При предоплате абонент получает не только сам аппарат, но и до 6 месяцев подключения к интернету. По сравнению с сетью ADSL, подключение с "Nar Wi-Fi" намного быстрее и предоставляет абонентам до 60 Гб безлимитного интернета. Устройство даёт возможность подключиться к интернету в любом месте в диапазоне работы сети “Nar” 4G-LTE.

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