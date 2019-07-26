Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 26 июля понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 26 июля подешевела на 11,1775 маната, составив 2406, 9025 маната, серебра - на 0,1844 маната, до 27, 8749 маната, платины - на 22,066 маната, до 1472,1575 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 22,406 маната, составив 2598, 5350 маната.
|
Название
|
26.07.2019
|
25.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2406.9025
|
2418.0800
|
Серебро
|
XAG
|
27.8749
|
28.0593
|
Платина
|
XPT
|
1472.1575
|
1494.2235
|
Палладий
|
XPD
|
2598.5350
|
2620.9410
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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