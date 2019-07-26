Золото и серебро в Азербайджане подешевели

26 июля 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 26 июля понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 26 июля подешевела на 11,1775 маната, составив 2406, 9025 маната, серебра - на 0,1844 маната, до 27, 8749 маната, платины - на 22,066 маната, до 1472,1575 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 22,406 маната, составив 2598, 5350 маната.

Название

26.07.2019

25.07.2019

Золото

XAU

2406.9025

2418.0800

Серебро

XAG

27.8749

28.0593

Платина

XPT

1472.1575

1494.2235

Палладий

XPD

2598.5350

2620.9410

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 25 июля 19:00
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 24 июля 20:57
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 24 июля 09:58
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 24 июля 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июля
Финансы 24 июля 09:45
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 23 июля 09:41
Лента новостей
Отмена виз для турецких граждан - показатель братских отношений между Анкарой и Баку - депутат
Турция 10:26
В Баку откроются бесплатные пляжи
Общество 10:15
Глава МИД Японии провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи
Другие страны 10:13
Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились с местными жителями в Ворухе
Центральная Азия 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:07
В Азербайджане утверждены виды платных медуслуг для лиц с инвалидностью
Общество 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:56
В итоговом документе конференции Совета министров Движения неприсоединения вновь выражена поддержка позиции Азербайджана
Политика 09:44
Ученые назвали нынешние темпы потепления на Земле самыми высокими за две тысячи лет
Другие страны 09:41