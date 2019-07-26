Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 26 июля понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 26 июля подешевела на 11,1775 маната, составив 2406, 9025 маната, серебра - на 0,1844 маната, до 27, 8749 маната, платины - на 22,066 маната, до 1472,1575 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 22,406 маната, составив 2598, 5350 маната.

Название 26.07.2019 25.07.2019 Золото XAU 2406.9025 2418.0800 Серебро XAG 27.8749 28.0593 Платина XPT 1472.1575 1494.2235 Палладий XPD 2598.5350 2620.9410

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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