Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 14 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 14 августа подешевела на 14,6455 маната, составив 2546, 2940 маната, унция серебра - на 0,2789 маната, до 28, 7691 маната, унция платины - на 26,554 маната, составив 1447, 1250 маната, унция палладия подорожала на 27,2085 маната, до 2462, 1695 маната.
|
Название
|
14.08.2019
|
09.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2546.2940
|
2560.9395
|
Серебро
|
XAG
|
28.7691
|
29.0480
|
Платина
|
XPT
|
1447.1250
|
1473.6790
|
Палладий
|
XPD
|
2462.1695
|
2434.9610
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.