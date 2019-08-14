Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 14 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 августа подешевела на 14,6455 маната, составив 2546, 2940 маната, унция серебра - на 0,2789 маната, до 28, 7691 маната, унция платины - на 26,554 маната, составив 1447, 1250 маната, унция палладия подорожала на 27,2085 маната, до 2462, 1695 маната.

Название 14.08.2019 09.08.2019 Золото XAU 2546.2940 2560.9395 Серебро XAG 28.7691 29.0480 Платина XPT 1447.1250 1473.6790 Палладий XPD 2462.1695 2434.9610

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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