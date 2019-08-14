Золото и серебро в Азербайджане подешевели

14 августа 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 14 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 августа подешевела на 14,6455 маната, составив 2546, 2940 маната, унция серебра - на 0,2789 маната, до 28, 7691 маната, унция платины - на 26,554 маната, составив 1447, 1250 маната, унция палладия подорожала на 27,2085 маната, до 2462, 1695 маната.

Название

14.08.2019

09.08.2019

Золото

XAU

2546.2940

2560.9395

Серебро

XAG

28.7691

29.0480

Платина

XPT

1447.1250

1473.6790

Палладий

XPD

2462.1695

2434.9610

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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