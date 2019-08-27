Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 27 августа понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 27 августа подешевела на 24,9135 маната, составив 2597.4300 маната, унция серебра повысилась - на 0,033 маната, до 30.0452 маната, унция платины понизилась - на 7,1145 маната, составив 1457.7330 маната, унция палладия подорожала - на 10,1235 маната, до 2511.7840 маната.
|
Название
|
27.08.2019
|
26.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2597.4300
|
2622.3435
|
Серебро
|
XAG
|
30.0452
|
30.0122
|
Платина
|
XPT
|
1457.7330
|
1464.8475
|
Палладий
|
XPD
|
2511.7840
|
2501.6605
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 27 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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