Золото в Азербайджане подешевело

27 августа 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 27 августа понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 27 августа подешевела на 24,9135 маната, составив 2597.4300 маната, унция серебра повысилась - на 0,033 маната, до 30.0452 маната, унция платины понизилась - на 7,1145 маната, составив 1457.7330 маната, унция палладия подорожала - на 10,1235 маната, до 2511.7840 маната.

Название

27.08.2019

26.08.2019

Золото

XAU

2597.4300

2622.3435

Серебро

XAG

30.0452

30.0122

Платина

XPT

1457.7330

1464.8475

Палладий

XPD

2511.7840

2501.6605

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 27 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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