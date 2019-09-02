Золото в Азербайджане подешевело

2 сентября 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 2 сентября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 2 сентября подешевела на 1,5045 маната, составив 2593, 6050 маната, унция серебра подорожала на 0,1501 маната, до 31, 2270 маната, унция платины - на 34,1785 маната, до 1595,1015 маната, унция палладия подорожала на 93,6955 маната, до 2619, 6915 маната.

Название

02.09.2019

30.08.2019

Золото

XAU

2593.6050

2595.1095

Серебро

XAG

31.2270

31.0769

Платина

XPT

1595.1015

1560.9230

Палладий

XPD

2619.6915

2525.9960

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 2 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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