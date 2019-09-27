Азербайджанский AccessBank лидирует в сфере микрокредитования

27 сентября 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - С начала текущего года азербайджанский AccessBank выдал микрокредитов на сумму 194 миллионов манатов. Как передает в пятницу Trend , это сказал председатель правления банка Анар Гасанов, на проходящем в пятницу азербайджано-германском бизнес-форуме в Баку.

По словам председателя правления банка, ежемесячное кредитование микробизнеса в январе-августе текущего года составило около 13 миллиона манатов.

"В течение восьми месяцев минувшего года банк выдал микрокредитов на сумму 124 миллиона манатов. Ежемесячно банк выдает примерно шесть тысяч микрокредитов. На сегодняшний день наш банк удерживает лидирующие позиции в данном сегменте рынка. Общее число клиентов банка в сегменте микрокредитования достигло 55 тысяч", - сказал Гасанов. Председатель правления подчеркнул, что доля банка в сегменте микрокредитования в Азербайджане превышает 50 процентов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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