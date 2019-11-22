В Ашхабаде принята инициатива по снижению торговых барьеров между Центральной Азией, Азербайджаном и Афганистаном

АШХАБАД /Trend/ - В рамках Дней Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), прошедших 18-21 ноября в туркменской столице, была принята Ашхабадская инициатива по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов и стандартов ООН, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН).

Центральноазиатские государства - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан совместно с Афганистаном и Азербайджаном предприняли решительный шаг для использования своего потенциала, приняв новую инициативу по снижению барьеров в торговле и транспорте с использованием правовых инструментов, стандартов и рекомендаций ООН, и значительно повысив степень взаимосвязанности в регионе, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что настало время превратить Центральную Азию из периферии крупных торговых блоков Европы и Восточной Азии в оживленный Центр развития и торговли в самом сердце Евразии.

Это будет способствовать развитию регионального рынка и трансграничных цепочек поставок, помогая странам интегрироваться в экономику Европы и Азии.

Принято решение учредить Фонд для поддержки осуществления этого стратегического документа.

СПЕКА является страновой программой для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, при поддержке двух региональных комиссий ООН: Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН) и экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В информации приводятся слова Петера Буриана, специального представителя ЕС по Центральной Азии о том, что СПЕКА может служить платформой для сотрудничества и успешных региональных проектов не только между странами СПЕКА, но и различными региональными группами и инициативами, такими как ЕС, СНГ и ОЭС, которые были представлены в Ашхабаде.

Напомним, что реализация Программы началась в 1998 году. Участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Общую поддержку мероприятиям Программы совместно оказывают ЕЭК и ЭСКАТО.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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