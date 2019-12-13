Азербайджан вошел в число стран-доноров

13 декабря 2019 22:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стокгольме, на 19-м заседании БИА по инициативе дополнений к ресурсам принято официальное решение о превращении Азербайджана в страну-донора, передает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Таким образом страна была расценена, как оказывающая не только финансовую поддержку Международной ассоциации развития (МАР) но и готовая поделиться с членами ассоциации своим опытом успешного развития.

На заседании было отмечено, что Азербайджан имеет опыт успеха в таких направлениях, как диверсификация экономики, реформы управления бизнесом, качественная и эффективная доставка государственных услуг, прозрачность и эффективность использования нефтяных доходов, модернизация экономической и социальной инфраструктуры и др.

То, что Азербайджан является страной-донором КБР, является новым примером роста его авторитета на международной арене и надежного глобального партнерства. В настоящее время из 173 стран-членов МАР только 55 стран имеют статус стран-доноров.

Следует отметить,что в свое время Азербайджан оказал спонсорскую поддержку организации с досрочным погашением большей части кредитов.

Так, в 2012 году МАР обратился к Азербайджану, который на тот период добился больших экономических успехов, увеличил финансовую мощь и, как следствие, вошел в число стран с высокими средними доходами в мире, для ускорения погашения остаточных долгов и частичного досрочного погашения. В поддержку этого обращения Азербайджан в 2013 году вложил в ассоциацию 300 миллионов долларов США.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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