Эльшад Мамедов: Участие государства в экономике отразится и на стимулирующей налоговой политике

БАКУ /Trend/ - Участие государства в экономике также отразится и на стимулирующей налоговой политике, о чем сказал Trend экономист Эльшад Мамедов.

Мамедов отмечает, что в ближайшей перспективе в Азербайджане ожидается формирование новой системы экономического управления.

По его словам, формирование новой кризисной волны в мировой экономике, а также резкое падение цен на нефть и быстрое распространение короновирусной пандемии повлияли на национальные экономики по всему миру, в том числе и на экономику Азербайджана:

"Уже сегодня это ощущается и следует учитывать, что адаптация к существующим внешнеэкономическим шокам, и как следствие, сохранение устойчивости национальной экономики - достаточно сложный процесс. Считаю, что устойчиво выйти из этого процесса можно только построением системы экономического управления в новом формате." - говорит эксперт.

Мамедов отметил, что в национальных экономиках более эффективно осуществляется адекватная реакция вмешательства государства в экономические процессы в странах, где действует эффективная система стратегического планирования, которая более активно реализуется.

По его словам, новый формат системы экономического управления будет организован и в Азербайджане.

"Начиная с прошлого года, решения главы государства о реализации мер социальной направленности, росте охвата социального пакета, расширении внутреннего рынка, повышении покупательной способности населения, облегчении фискальной нагрузки, налоговый маневр стали этапом подготовки к новому подходу. Сегодня мы видим, что события ускорились, и в этой тяжелой экономической конъюнктуре, несомненно, должно значительно увеличиться участие государства в экономике". - сказал эксперт.

Отметим, что с этой целью по инициативе Президента Ильхама Алиева создан Фонд поддержки борьбы с короновирусом, и соответствующая рабочая группа. Основной целью рабочей группы является смягчение внешнеэкономических потрясений и поиск эффективного формата управления. В нынешней ситуации государство, в первую очередь, должно обеспечить социальную защиту широких слоев населения.

"Здесь важно выделение финансовых ресурсов. Однако подходы должны не только ограничиваться выделением финансовых ресурсов, но и адекватно продолжаться созданием новых институтов с новой моделью управления, поддержкой новых экономических сфер, стимулированием их развития, ориентацией трудовых ресурсов на необходимые направления. Поэтому участие государства в экономике будет отражаться как в стимулирующей бюджетно-налоговой политике, так и в укреплении системы социальной защиты, денежно-кредитной политике и внешней торговле. В частности, необходимо проведение гибкой политики в области применения налоговых льгот и поддержки предпринимательства. Однако при применении налоговых льгот или налоговых каникул необходимо учитывать налогоплательщиков, которые прозрачно устанавливают свою деятельность, адекватно реагируют на обращения, адресованные соответствующим государственным учреждениям в связи с взаимным доверием к предпринимателям, они должны находиться под опекой государства.

Вместе с тем, в краткосрочной перспективе следует избегать негативных ситуаций, связанных с оттоком капитала из страны и внедрить валютные ограничения, которые в определенных направлениях крайне необходимы, считает эксперт.

"Все эти меры включают в себя построение модели управления в целом на совершенно новой основе, и я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы станем свидетелями применения в Азербайджане новых форматов и подходов с точки зрения экономического управления." - подытожил Мамедов.

Текст: Эльдар Джанашвили