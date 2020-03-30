С завтрашнего дня будет доведена до общества суть налоговых льгот и уступок - министр (версия 2)

Экономика 30 марта 2020 23:44 (UTC+04:00)
С завтрашнего дня будет доведена до общества суть налоговых льгот и уступок - министр (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:19)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня будет доведена до общества суть налоговых льгот и уступок.

Об этом, как передает Trend, в интервью азербайджанскому телевидению заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр сказал, что основная цель заключается в защите предпринимателей и сфер, которые наиболее подвержены негативному влиянию:

" Логика в том, что мы защищаем предпринимателей и сферы, которые находятся под наибольшим негативным влиянием, не оказывая сегодня давления на их дополнительную ликвидность. Есть также программа поддержки ипотечных кредитов. Вы знаете, что в нашей стране действует Ипотечный и Кредитный Гарантийный Фонд. Почему так важно ипотечное кредитование? Одной из поставленных перед нами задач и основных целей нашей деятельности является не только оценка краткосрочного воздействия, но и разработка новых среднесрочных экономических рамок страны и предложений в новых экономических условиях".

Джаббаров отметил, что в период после пандемии строительный сектор станет одним из ведущих направлений для экономики Азербайджана:

"Есть несколько причин для этого. Важными факторами являются как трудоемкость, так и производство на территории страны сырья и материалов, необходимых для строительного сектора, а также социальная сфера, повышениео благосостояния граждан. В стране успешно реализуются как проекты социального жилья, так и проекты строительства в частном секторе. Возрождение этой сферы очень важно для нас".

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