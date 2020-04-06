Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend - В поддержку мер борьбы с распространившейся в стране инфекцией коронавируса, Nar стартовал новый проект “Səyyar Nar”. Благодаря этому проекту, абоненты проживающие на территории Баку, Абшеронского района и Сумгайыта могут получить необходимые им услуги не выходя из дома, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Абоненты могут обратиться в “Səyyar Nar” для получения всех видов услуг предоставляемых в центрах услуг Nar, а также для получения дубликата номера и его восстановления. Заявки принимаются работающим в усиленном режиме 24/7 Телефонным Центром “777”, а также на официальных страницах мобильного оператора в социальных сетях. Во время заполнения заявки необходимо указать точный адрес на который будет совершен выезд, контактный номер и необходимый вид услуг.



Напомним, что абоненты могут осуществить такие операции, как: смена тарифа, пополнение баланса, активация интернет пакета, детальная выписка со счета и многие другие операции с помощью приложения "Nar+".

Nar призывает всех следовать инструкциям Оперативного Штаба при Кабинете Министров, не покидать дома без необходимости и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.