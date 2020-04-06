Азербайджан выделил более 170 млн манатов на сокращение безработицы

БАКУ /Trend/ - В апреле-мае 2020 года будет проведена работа по временному обеспечению занятости безработных.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, информация об этом содержится в Плане мероприятий Кабмина по реализации распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Отмечено, что работа в этом направлении будет охватывать 200 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных в органах государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения. Согласно Плану мероприятий, им будет сделана единовременная выплата в размере прожиточного минимума (190 манатов) за каждый месяц, на что в совокупности будет направлено 70 миллионов манатов;

Также будет обеспечена временная занятость безработных посредством создания 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. На данные цели предусмотрено выделение 30 миллионов манатов;

Помимо этого, предусмотрено расширение и ускорение реализации программы самозанятости, осуществляемой в рамках сотрудничества со Страховым фондом по безработице, Программой Развития ООН и Всемирным банком. В этом году программа будет охватывать 11 тысяч человек, и за счет Фонда страхования от безработицы на эти цели предусмотрено выделение 70 миллионов манатов.

Отметим, что План мероприятий, утвержденный Кабинетом министров в связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, включает в себя широкомасштабные, действенные и целенаправленные меры по снижению негативного воздействия коронавирусной пандемии на национальную экономику, вопросы занятости и субъекты предпринимательства и поддержке социального благополучия в существующих условиях.

В документе среди основных направлений - сохранение рабочих мест, обеспечение поддержки занятости и социального благополучия.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)