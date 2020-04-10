Госагентство по туризму Азербайджана обнародовало детали пакета поддержки предпринимателей, занятых в этой сфере (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана раскрыло суть пакета поддержки предпринимателей, действующих в сфере размещения (гостиничный бизнес), а также в качестве турагентств и туроператоров, передает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Под программой поддержки по трудовым выплатам, подразумевается компенсация государством официальной заработной платы и взносов по социальному страхованию за апрель и май работников субъектов предпринимательства, действующих в понесших убытки из-за пандемии сфере экономической деятельности. Численность работников определяется в соответствии с числом зарегистрированных сотрудников на первое апреля в электронной информационной системе по регистрации трудовых договоров.

Механизм определен следующим образом:

- если зарплата сотрудника составляет до 712 манатов, то государство выплачивает ему зарплату в полном размере;

- если зарплата сотрудника составляет 712 манатов и больше, то государство выплачивает работнику максимальную сумму в размере 712 манатов.

Программа поддержки по трудовым выплатам, помимо выплаты зарплат работников, также предусматривает оплату социального страхования работников. Цель заключается в обеспечении социальной защиты работников в будущем, а также недопущение каких-либо проблем с пенсией в перспективе.

Агентство сообщает, что для обращения в связи с программой поддержки субъектам предпринимательства следует воспользоваться сайтом www.e-taxes.gov.az. Субъекты предпринимательства, которые в период пандемии сокращали штат сотрудников вплоть по первое марта, не смогут воспользоваться данной программой.

Таким образом, государство окажет поддержку в оплате зарплат работников, принятых на работу на основании трудового договора субъектами предпринимательства в сфере размещения (отельная сфера, турагентства и туроператоры), пострадавшей от пандемии коронавируса.

Для индивидуальных и микро предпринимателей, занятых в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса, предусмотрена помощь в размере от 250 до 5000 манатов. Под микро предпринимателями подразумеваются предприниматели с числом работников до 10, доходы которых не превышают 200 тысяч манатов в год. Если микро и частные предприниматели, занятые в сфере размещения, не сокращали число рабочих мест, а также платили налоги, взносы по соцстрахованию и страхованию от безработицы, то они получат помощь от государства.

Эта помощь будет рассчитываться с учетом налогов, оплаченных субъектами предпринимательства в 2019 году. Таким образом, предприниматели, оплатившие в прошлом году налоги в размере от одного до 250 манатов, получат 250 манатов, отплатившие от 250 до 1000 манатов - сумму равную размеру оплаченных налогов, а предприниматели оплатившие налоги в размере свыше 1000 манатов смогут получить финансовую поддержку в размере до 5000 манатов с учетом ряда экономических критериев.

«В дополнение сообщаем, что деятельность, классифицированная в Государственной налоговой службе под кодом 79900 вида экономической деятельности под названием «Услуги, оказываемые по предварительному заказу в сфере туризма и деятельность, связанная с этим». То есть, лицо, имеющее VÖEN, зарегистрированное в Государственной налоговой службе под кодом 79900, а также платившее в 2019 году взносы по налогам и социальному страхованию, может получить непосредственную финпомощь от государства», - сказали в Агентстве.

Также было отмечено, что в апреле в Милли Меджлисе (парламент) будет рассмотрен законопроект о предоставлении предпринимателям, действующих в пострадавших от пандемии сферах, в том числе в сфере размещения, о льготах, освобождениях и отсрочках:

Отсрочки

- продление срока предоставления отчетов (о доходе, прибыли, имуществе и по упрощенному налогу) субъектами микро предпринимательства;

- продление срока оплаты налогов;

- отмена на определенный срок применения процентов за неоплаченные налоги, обязательных взносов по социальному страхованию и страхованию от безработицы.

Льготы

- предоставление льгот по упрощенному налогу;

- предоставление срочных льгот по налогу на прибыль (доход);

- предоставление льгот по налогу, взимаемому с платы за аренду.

Освобождения

- освобождение от налогов на имущество и землю;

- освобождение от текущих налогов на прибыль и имущество.

Другое

- вычет из суммы доходов средств, потраченных налогоплательщиками на осуществление необходимых профилактических мер с целью пресечения пандемии и защиты здоровья населения, в том числе на меры по дезинфекции.

Программа по кредитно-гарантийной поддержке будет применена государством в отношении имеющихся и новых банковских кредитов. Независимо от процентной ставки и срока кредита будет оказана нижеуказанная поддержка:

Субсидирование процентной ставки кредита, то есть 10 процентов от общей ставки кредитов предпринимателей в сферы размещения, турагентств и туроператоров (предоставленных до 10 марта 2020 года) будет осуществлено государством. То есть, государством будет оплачено до 10 процентов ставки кредита с общей процентной ставкой 18 процентов, остальные восемь процентов предприниматель будет платить сам.

Государство предоставляет гарантии в размере 60 процентов от общей суммы кредитов со ставкой в 15 процентов, полученных предпринимателями в сферах, пострадавших от коронавируса, в том числе в сфере размещения, турагентствами и туроператорами, сроком на три года.

Также государство субсидирует оплату процентов со ставкой в 15 процентов по кредитам, предоставленных предпринимателям в сферах, пострадавших от коронавируса, в том числе в сфере размещения, турагентствам и туроператорам, сроком на три года, в размере 50 %.