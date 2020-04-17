Эльшад Мамедов: Антикризисная программа Азербайджана нацелена на минимизацию внешних рисков и обеспечение социального благосостояния граждан

БАКУ/Trend/ - В нынешней стрессовой ситуации, которая возникла во всем мире из-за пандемии коронавируса, оказавшая негативное влияние на экономику многих стран, правительство Азербайджана своевременно приняло важное решение о реализации антикризисной программы, которая включает целый ряд мероприятий, направленных на минимизацию рисков, влияющих на национальную экономику и обеспечение социально-экономического благосостояния граждан.

Об этом сказал Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) экономист Эльшад Мамедов.

Экономист отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева принимаются масштабные меры по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) в стране, а также проводится активная политика по поддержке занятости и социального обеспечения граждан.

«Пандемия коронавируса и ситуация на мировом рынке нефти серьезно пошатнули финансово-экономическую ситуацию в большинстве стран мира. И этот факт отметил на состоявшемся на днях совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны по итогам первого квартала 2020 года, Президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил неизбежность влияния пандемии на экономическое положение, дав поручение правительству пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные, что означает внедрение механизма строжайшего контроля за расходованием средств госбюджета. При этом глава государства сделал акцент на то, что не будет сокращено государственное финансирование ни одной программы в социальной сфере. Согласно указанию Президента Ильхама Алиева будут пересмотрены расходы бюджета, те, что не носят срочный характер, будут перенесены на последующие годы. Помимо этого будут рассмотрены инвестиционные и текущие расходы, для совершенствования их структуры будут приняты соответствующие меры. Все эти поручения, данные главой государства, нацелены на усиление прозрачности в бюджетных расходах и изменение их в соответствии с возникшими внешними вызовами. Помимо этого, будут внесены изменения в структуру бюджетных расходов на текущий год.

Итоги первого квартала текущего года показали, что поступления в госбюджет превысили прогнозный показатель с ростом на 300 млн. манатов относительно прошлогоднего показателя. Это говорит о том, что поступления в госбюджет продолжаются даже в условиях борьбы с пандемией, что является положительным фактором и результатом грамотной и выверенной экономической политики азербайджанского государства. Важно, что несмотря на пересмотр расходной части бюджета, в социальных программах, выплатах пенсий и социальных пособий никаких изменений не будет, и в текущем году все обязательства государства по финансированию социальных программ будут выполнены, при том, что 38,5 процента расходов бюджета этого года составляют отчисления на финансирование социальной сферы», - сказал Мамедов.

По словам ведущего экономиста, работа, проводимая в рамках Плана мероприятий по реализации распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса", будет способствовать росту производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и повышению продовольственной безопасности страны.

«На фоне распространения коронавирусной пандемии в мире значительно актуализировался вопрос развития сельского хозяйства и обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства. Азербайджан уделяет особое внимание развитию аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности, эта сфера активно субсидируется. Как результат проделанной работы за последние 7 лет Азербайджан последовательно наращивал свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности. В прошлом году Азербайджан занял 53-е место в этом отчете и был представлен в первой десятке среди стран Азии и Тихого океана.

При этом даже в условиях воздействия коронавирусной пандемии в сельскохозяйственной отрасли страны прогнозируется рост. К примеру, в первом квартале текущего года производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом, а за первые 3 месяца года экспорт аграрной продукции вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе экспорт овощей увеличился на 55 процентов, хлопка - на 14,5 процента. Все это очень важные показатели, в том числе последовательного развития данной отрасли, которая является одной из приоритетных для национальной экономики», - продолжил экономист.

Далее эксперт привлек внимание к сказанному главой государства о необходимости принятия важных мер и шагов, направленных на обеспечение экономической и макроэкономической стабильности.

«В связи с этим, как отметил глава государства, решаются проблемы граждан, страдающих от сложившейся ситуации, выделены крупные средства, государство оказывает поддержку более 600 тысячам человек, временно потерявших работу из-за пандемии. Также государство решает проблемы, связанные с безработицей, лица, потерявшие работу, проходят регистрацию в массовом порядке. По указанию главы государства увеличено число людей, получающих адресную социальную помощь, которое достигло более чем 70 тысяч. Все эти шаги являются показателем большой заботы и внимания государства к своим гражданам, а также серьезной поддержкой на фоне воздействия текущего кризиса », - продолжил Эльшад Мамедов

Эксперт отметил также, что глубокие экономические реформы,проведенные за последние годы в Азербайджане под руководством главы государства, обеспечили существенный импульс развитию ненефтяного сектора страны.

«Президент Азербайджана в своем выступлении в очередной раз заявил о необходимости продолжения реформ во всех областях – и в социально-экономической, и в политической сфере. Это также было логично и ожидаемо, потому что за счет реализации глубоких институциональных реформ можно сохранить устойчивые позиции развития национальной экономики, в том числе и на региональном уровне», - резюмировал профессор UNEC.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)