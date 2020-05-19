Министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в заседании Региональной группы Всемирного экономического форума (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось второе заседание в формате видеоконференции Региональной группы действия Всемирного экономического форума. Во встрече приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент Форума Борге Бренде, а также высокопоставленные лица из более чем 30 стран мира.

Как сообщили во вторник Trend в минэкономики, целью Региональной группы действия является оказание поддержки в направлении развития Евразийского региона в условиях Четвертой промышленной революции, а также в меняющейся политической и экономической среде.

В ходе заседания были обсуждены вопросы относительно важности координации стратегий по выходу из режима карантина, подготовки к посткарантинному периоду, повышения устойчивости цепочки обеспечения, поддержки "зеленой экономики" и другие.

Отметим, что первое заседание Региональной группы деятельности Всемирного экономического форума прошло 30 апреля.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)