ЕБРР будет сотрудничать с Bank Respublika в рамках новой программы по повышению потенциала финансовых институтов

БАКУ/Trend/ - Bank Respublika, активно поддерживающий развитие бизнеса в Азербайджане, присоединился к «Программе технического сотрудничества для укрепления потенциала финансовых посредников» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), совместно финансируемой Европейским Cоюзом (ЕС) в рамках инициативы EU4Business.

Выбор Bank Respublika в качестве основного партнера для реализации международных проектов в Азербайджане со стороны EBRD, может в очередной раз рассматриваться как свидетельство высокого уровня доверия к банку.

В соответствии с соглашением, азербайджанский банк будет и далее совершенствовать кредитование микро-, малых и средних предприятий и адаптировать деятельность к передовой международной практике. С этой целью известная международная консалтинговая компания будет оказывать техническую поддержку банку. Эта новая область сотрудничества между Bank Respublika и ЕБРР основана на успешном внедрении кредитных линий, предоставленных первому Европейским банком для поддержки кредитования МСП, а также фермеров и предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность в регионах Азербайджана, которая также поддерживается ЕС.

Bank Respublika, придерживаясь своей стратегии по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП), и имеющий филиалы и отделения в большинстве региональных центров республики, продолжает вносить свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, в частности, таких сфер как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и услуги.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или, позвонив по номеру 144.