Азербайджан и Иран обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, культурной, энергетической и других сферах и выражена уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

В ходе беседы стороны обсудили меры, принимаемые в обеих странах по борьбе с пандемией коронавируса. В то же время выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Ираном в области транзита и транспорта во время пандемии, в том числе продолжением перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в этом направлении.