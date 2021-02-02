К 2035 году ЗАО AzerGold прогнозирует вклад на уровне около $9 млрд в ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При реализации проектов ЗАO Azergold, определенных в рамках стратегии, к 2035 году прогнозируется вклад в совокупный ВВП страны в размере до 8,9 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, посвященного итогам 2020 года и предстоящим задачам, сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, предусматривается также привлечение до 14 тысяч работников на самой активной стадии реализации проектов.

«Прогнозируемый совокупный годовой темп роста доходов Общества планируется довести до 14 процентов. Напомню, что совокупный годовой темп роста мировой горнодобывающей промышленности в 2009-2019 годах составил 9 процентов», - сказал Ибрагимов.

Как подчеркнул Ибрагимов, реализуемые стратегические планы внесут важный вклад в динамичное развитие ненефтяной промышленности, диверсификацию экономики страны, тем самым увеличив добавленную стоимость, повысив занятость в горнодобывающей сфере, и в целом внеся вклад в повышение уровня жизни населения страны.

Отметим, что в прошлом году ЗАО "AzerGold", несмотря на трудности пандемии, полностью выполнила план деятельности на 2020 год.

Напомним, что благодаря экспорту на мировой рынок произведенного ЗАО "AzerGold" золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева)