На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО)

Экономика 2 марта 2021 16:12 (UTC+04:00)
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО)

1 марта по случаю Всемирного дня гражданской обороны на участке по переработке руды «Човдар» ЗАО AzerGold прошло мероприятие на тему «Сильная гражданская оборона, направленная на защиту национальной экономики».

B онлайн-мероприятии приняли участие заместитель председателя правления AzerGold Огтай Мамедов, советник председателя правления Орхан Новрузов, заместитель председателя Дашкесанской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Эльмар Алиев, сотрудники Общества Красного Полумесяца и Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На мероприятии подробно говорилось о роли, цели и задачах гражданской обороны в обеспечении безопасности людей в мирное и военное время, подчеркнута важность просвещения каждого гражданина в этой области. Было отмечено, что в целях обмена информацией о чрезвычайных ситуациях по всей республике ежегодно проводятся широкомасштабные мероприятия по случаю Всемирного дня гражданской обороны, во время этих мероприятий проводится пропаганда истории создания, целей и задач гражданской обороны, работы, проводимой государством в области гражданской обороны, а также правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Огтай Мамедов сказал, что основной задачей AzerGold является организация защиты сотрудников общества, создание для них безопасных условий работы, а также при поддержке соответствующих структур обучение мерам противоаварийной защиты. Неслучайно, что количество отработанных часов без травм с начала деятельности общества превысило 2 миллиона часов. Это очень высокий показатель для предприятия, которое действует 4 года.

О.Мамедов отметил, что работа гражданской обороны будет и дальше строиться на уровне современных требований на всех объектах и территориях, где организована деятельность общества, будут приняты необходимые меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что Всемирный день гражданской обороны - особый день, отмечаемый 1 марта 1972 года в честь создания Международной организации гражданской обороны (МОГО). Сегодняшний день объявлен решением ООН и ежегодно отмечается как массовое гуманитарное событие во всем мире. Международный день гражданской обороны традиционно каждый год посвящается определенной проблеме.

На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО) - Gallery Image
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО) - Gallery Image
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО) - Gallery Image
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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