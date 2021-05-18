Нижегородский аэропорт озвучил дату первого рейса в Баку

Нижегородский аэропорт запускает прямые авиарейсы в Баку. Они будут выполняться раз в неделю, сообщает пресс-служба «Стригино», передает Trend со ссылкой на Newsnn.ru.

Первый рейс запланирован уже на 19 мая — самолет вылетит из приволжской столицы в 23:40 и приземлится в столице Азербайджана в 3:25. Обратный вылет состоится в 4:23 с прибытием в Нижний Новгород в 6:30 (время указано местное для каждого аэропорта).

Осуществлять перелеты будет авиакомпания Nordwind. Теперь нижегородцы смогут летать в Баку раз в неделю на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров.