Нижегородский аэропорт озвучил дату первого рейса в Баку
Нижегородский аэропорт запускает прямые авиарейсы в Баку. Они будут выполняться раз в неделю, сообщает пресс-служба «Стригино», передает Trend со ссылкой на Newsnn.ru.
Первый рейс запланирован уже на 19 мая — самолет вылетит из приволжской столицы в 23:40 и приземлится в столице Азербайджана в 3:25. Обратный вылет состоится в 4:23 с прибытием в Нижний Новгород в 6:30 (время указано местное для каждого аэропорта).
Осуществлять перелеты будет авиакомпания Nordwind. Теперь нижегородцы смогут летать в Баку раз в неделю на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров.
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