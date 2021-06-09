“В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.”: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank» – Кенуль Байрамова, Менеджер по микро и агроклиентам Загатальского Филиала.

-Сколько лет Вы работаете в AccessBank? Как Вы попали на работу в банк?

Я точно помню дату - моя карьера в AccessBank началась 1-го декабря 2008-го года. Я родом из Балакенского района, но после 4 лет учебы в Баку, мне было сложно после этого вновь адаптироваться к жизни в маленьком городе. В Загатале тогда только открылся филиал AccessBank, и администратор, который в нем работал - был из нашего села. Он рассказал мне о вакансиях в филиале, и я подала на некоторые из них. Буквально на следующий день меня позвали на экзамен, а затем - и на интервью. После интервью меня позвали в Баку. Я прошла интервью и поехала домой; в дороге меня застал звонок из банка - «Поздравляем, вы приняты на работу и можете приступать к работе 1 декабря». Это и был поворотный момент в моей жизни.

-Многие утверждают что, банковское дело - это епархия мужчин. Что чувствует женщина, занятая работой, которая в провинции традиционно считается мужской?

Ну почему же только мужской? Думаю, я справляюсь со своей работой лучше, чем некоторые мужчины. Мне моя работа доставляет огромное удовольствие. Общение с разными людьми, работа с представителями разных народностей, проживающих на территории Гах-Загатала-Белоканского района, их уникальные черты характера и культура поведения - все это очень интересно мне.

Когда видишь результаты своей работы, вся ежедневная усталость забывается. Знаете, меня очень вдохновляет, когда я помогаю людям в трудное для них время и слышу от них искренние слова благодарности. Да, работы много, но мне это нравится - от легкой работы такого удовольствия я не получаю.

-Довольно мало женщин, работающих в сфере выдачи бизнес кредитов. Как Вы думаете, почему они обходят стороной данную сферу деятельности?

Почему девушки должны избегать работы в сфере бизнес-кредитования? К примеру, в нашем AccessBank-е, в менеджменте, Совете Директоров - многие наши коллеги - женщины, и они прекрасно справляются со своей работой.

В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет. И умение пользоваться своим потенциалом никак не связано с полом человека.

-Кому Вы выдали свой первый бизнес-кредит?

Свой первый кредит я выдала в марте 2009 года - через три месяца после того, как приступила к работе - клиенту из Балакенского района; храня банковскую тайну, имя его я назвать не могу. Это было 8 марта - я сама провела бизнес-анализ хозяйства и полей потенциального клиента. Начальник моего отдела сделал дополнительную проверку моего анализа, и мы выдали клиенту кредит. Это был мой первый выданный бизнес кредит.

Если Вы спросите - сотрудничает ли тот клиент с нами и сейчас - скажу, что - да; мы продолжаем наше с ним сотрудничество и не только в кредитовании, но и предоставляя его выросшему бизнесу и другие наши банковские услуги.

-Кто, по вашему мнению, лучшие предприниматели - женщины или мужчины? И - почему?

Я не буду говорить о том, что женщины - будучи слабым полом, не справляются с тяжелой работой. Женщины - это большая сила.

По поводу того - кто лучший предприниматель - скажу, что у каждого человека вне зависимости от пола - свой образ мышления и свои взгляды на жизнь. Если каждый сделает свое дело правильно, то добьется своего - в том числе и в предпринимательской деятельности.

Я уверена, что пол не имеет значения - в основе успеха лежит воля человека и его стремления. В нашем регионе сложилось так, что женщины трудятся наравне с мужчинами и наравне с ними добиваются больших успехов. Я уже говорила про потенциал, который есть в нас; раскрывая и используя его, каждый сможет с уверенностью смотреть вперед и добиваться поставленных целей.

-Что Вы можете посоветовать девушкам, которые собираются построить свою будущую карьеру в банкинге?

Тем, кто планирует начать свою карьеру я прежде всего посоветовала бы следовать своим желаниям и мечтам. Когда человек всем сердцем хочет, ему все по плечу. Главное - не терять надежду - с какими бы трудностями не приходилось сталкиваться, - нужно всегда двигаться вперед. Как говорится “Если упадешь, не плачь, а встань”.

Как человек, у которого за плечами 13 лет работы в кредитовании бизнесов, я прежде всего посоветовала бы девушкам быть смелыми, уверенными в себе и позитивными - это и есть ключ к успеху в будущем. Поверьте - есть большое количество женщин, которые гораздо успешнее мужчин в банковском деле.